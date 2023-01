Sam Smith expõe que foi banido de aplicativo de relacionamento; entenda

Cantor disse que tentou usar duas duas plataformas do gênero, mas não teve sucesso por um detalhe

Reprodução/Instagram/samsmith Perfil de Sam Smith em aplicativo de relacionamento foi confundido com um fake



O cantor Sam Smith revelou que foi expulso de aplicativos de relacionamento, pois acharam que seu perfil era falso. “Eu nunca tive o Grindr. Eu fiz [um perfil no] Tinder uma vez, acho que fui expulso”, comentou o artista ao ET Canada. Já em um outro aplicativo de relacionamento, usado por quem busca relações duradouras, o artista tem certeza que foi banido: “Fui expulso do Hinge porque pensaram que eu não era eu”. Analisando a situação, Sam concluiu que isso aconteceu por um vacilo dele. “Não verifiquei meu perfil, deveria ter feito isso.” O dono do hit Unholy comentou que se criasse um novo perfil em algum desses aplicativos, ele escreveria algo “bobo” na descrição como “Ama Velma [sua cachorra], ama Mc Donalds”. O cantor, que na próxima sexta-feira, 27, vai lançar seu novo álbum, “Gloria”, disse que mesmo possuindo uma agenda de trabalho agitada, sempre arruma tempo para namorar. Na semana passada, Sam foi flagrado em clima de romance com o estilista Christian Cowan em Nova York, nos Estados Unidos. Anteriormente, ele já se relacionou com Jay Camilleri, Andy Newton Lee e Brandon Flynn.