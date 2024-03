Sam Smith faz pit stop em lanchonete na Paulista e vai para after no centro de SP após show no Lollapalooza

Cantor foi a uma balada realizada no terraço do histórico Edifício Martinelli, que completa 100 anos em 2024

Reprodução/X/@BruninhoProd e @joao_manvailer Sam Smith anda pelas ruas de São Paulo após show no Lollapalooza



Sam Smith surpreendeu os fãs e movimentou a internet ao ser flagrado no ‘Méqui 1000’, unidade comemorativa do McDonald´s, localizado na Avenida Paulista, após fazer show no Lollapalooza e ir para um ‘after’ no centro de São Paulo. Um dos internautas que gravou o registro, disse que fez a gravação por volta das três e meia da manhã. O cantor foi a uma balada realizada no terraço do histórico Edifício Martinelli, que completa 100 anos em 2024, e enfrentou fila para entrar no evento. SZA e Omar Apollo, que estavam presentes nos palcos do festival, também foram vistos no local. Smith, grande nome do pop britânico, esteve entre as principais atrações do festival, que aconteceu entre os dias 22 e 24 de março no Autódromo de Interlagos.

Sam Smith chegando a festa pós Lollapalooza que rolou no Ed. Martinelli em São Paulo, com SZA, Omar Apollo e outros. pic.twitter.com/jjJHREehKy — Sam Smith Brasil ⚓️ (@SSMITHBRASIL) March 26, 2024