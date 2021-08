Samantha Schmütz chora ao falar de ‘Vai Que Cola’ sem Paulo Gustavo: ‘Difícil recomeçar’

Gravações retornam nesta quarta-feira, 4, dia em que a morte do ator completa 3 meses

Reprodução/Instagram/samanthaschmutz/04.08.2021 Samantha Schmütz gravou stories falando de como Paulo Gustavo ajudou a formar o 'Vai Que Cola'



A atriz Samantha Schmütz não conseguiu segurar a emoção ao falar sobre o retorno das gravações do humorístico “Vai Que Cola”, do Multishow, nesta quarta-feira, 4. Em uma série de stories no Instagram, a artista falou que o programa foi feito para ser estrelado por Paulo Gustavo, que morreu por complicações da Covid-19 no dia 4 de maio. “Hoje é dia 4 de agosto, a gente vai começar a primeira gravação do ‘Vai Que Cola’. Esse programa foi criado para Paulo Gustavo fazer e, hoje, faz três meses que ele faleceu. Eu me lembro do dia que ele me chamou [para participar], eu me lembro aonde a gente estava”, falou. A atriz chorou e contou que quando recebeu o convite para participar da atração, ela estava contanto para o amigo que estava insatisfeita e queria sair do elenco do “Zorra”, na Globo.

“Ele [Paulo] perguntou se eu queria fazer [o programa], ligou para as pessoas [responsáveis], para os diretores do canal, botou pilha e, por isso, eu estou no ‘Vai que Cola’”, contou. Samantha disse que o intérprete de Dona Hermínia também trouxe para o elenco os atores Marcus Majella, Fiorella Mattheis e Catarina Abdalla. “Ele que montou esse programa e olha que vida longa, já estou há nove anos fazendo o [‘Vai Que Cola’] e é muito difícil recomeçar sem ele, sem ele no mundo. Aproveitem as pessoas que vocês amam, a gente tem que falar que ama, a gente tem que aproveitar cada minuto”, aconselhou. “Quero demonstrar minha gratidão por toda generosidade que Paulo tinha e relembrar que esse programa existe porque ele teve a luz de reunir todos nós”, finalizou.