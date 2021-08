Thales comenta sobre primeiro Dia dos Pais sem Paulo Gustavo: ‘Vai ser o mais marcante para mim’

Comediante morreu em maio de 2021 em decorrência de complicações relacionadas à Covid-19; ator deixou dois filhos, os gêmeos Gael e Romeu

Reprodução/Instagram/@paulogustavo31 Gael e Romeu, filhos gêmeos do casal, vão completar dois anos em 18 de agosto



O médico Thales Bretas refletiu sobre como será passar o primeiro Dia dos Pais sem seu marido Paulo Gustavo, que morreu em maio de 2021 em decorrência de complicações relacionadas à Covid-19. “Este vai ser o Dia dos Pais mais marcante para mim. Apesar da dor, estou aqui, resistindo e regando o que Paulo e eu plantamos neste mundo”, desabafou o dermatologista. Juntos, eles são pais dos gêmeos Gael e Romeu, que vão completar dois anos este mês. Em capa para a revista GQ Brasil, Thales aparece ao lado dos filhos e conta que o ensaio estava programado desde o início do ano e que ele decidiu seguir, mesmo sem Paulo, pela representatividade de sua família. “Obrigado, GQ Brasil, por manter esta capa que estava programada desde o início do ano e pela importância da representatividade decidimos seguir”, contou. Em seguida, ele fez mais uma homenagem ao esposo. “O Paulo ainda está em cada canto da nossa casa e nos sorrisos de Gael e Romeu. E eu não seria capaz de ser o pai que sou hoje sem as lembranças que ele me traz”, afirmou.