Sandy abre o jogo sobre insegurança com autoimagem: ‘Não ando sem maquiagem’

Cantora contou que não se sente confortável ao publicar fotos sem filtro: ‘Estou desacostumada’

Reprodução/Instagram/@sandyoficial Sandy falou sobre autoestima em bate-papo com Angélica



A cantora Sandy fez uma revelação sobre a forma que lida com sua autoimagem. Durante um bate-papo com a apresentadora Angélica, ela contou que sente insegurança com sua aparência, tanto pessoalmente quanto em postagens nas redes sociais. “Vejo vocês postando foto sem filtro, não consigo fazer isso. Não me sinto à vontade que as pessoas me vejam nua e crua. Não faço. Eu não ando sem maquiagem. Eu não me acho bonita, não me sinto confortável. Acho que essa coisa toda da internet, dos filtros, do padrão de beleza e dessa coisa de se cobrar, a gente só vê os outros”, disse em conversa com Angélica, Fernanda Souza e Maísa. “São raras as pessoas que, como vocês, se colocam no natural. Acho que eu cresci assim, me vendo maquiada, me vendo arrumada. Para mim é normal, minha cara é aquela. Aquela que as pessoas veem prontas. Estou desacostumada da minha cara normal lavada”, continuou. O espaço de compartilhamento de inseguranças faz parte de um especial da GNT sobre os 50 anos de Angélica.