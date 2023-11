Família de Ana Clara Benevides encontra Taylor Swift em último show da cantora no Brasil

Membros da família Benevides foram vistos usando camisa com imagem da garota minutos antes do início das apresentações no Allianz Parque

Reprodução/X/@updateswiftbr Americana apresentou última data da 'The Eras Tour' neste domingo, 26



A família de Ana Clara Benevides, jovem morta em show de Taylor Swift no Rio de Janeiro, se encontrou com a cantora na noite deste domingo, 26. O pai da jovem conheceu a cantora em área VIP do Allianz Parque, acompanhado de três mulheres e um homem. A mãe de Ana Clara não aparece nas fotos e vídeos. Todos eles vestiam camisetas em homenagem à sul-mato-grossense que faleceu no último dia 17, no primeiro show da ”The Eras Tour” no Brasil, após sofrer paradas cardiorrespiratórias. No dia, a sensação térmica na capital fluminense se aproximava dos 60 ºC. Os familiares da estudante de Psicologia de 23 anos também foram vistos por swifties (como são conhecidos os fãs da cantora pop) em área especial do Allianz Parque. O reencontro veio após mãe e pai da garota confirmarem, em entrevista ao Fantástico, que equipe da organização do evento e da diva pop não haviam entrado em contato após a morte da filha. Taylor Swift se apresentou pela última vez no Brasil e no ano neste domingo. Ao todo, foram três shows em São Paulo e outros três no Rio de Janeiro. Famosos como Bruna Marquezine, Juliette, Maísa e Travis Kelce estiveram nos eventos.