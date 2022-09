Sandy celebra 14 anos de casada com Lucas Lima: ‘Gosto do que acrescenta em mim’

Cantora fez um post nas redes sociais em homenagem ao marido; ele respondeu: ‘Aí tu me quebra’

Reprodução/Instagram/lucas.lima Sandy e Lucas Lima estão casados há 14 anos e possuem um filho, Theo



A cantora Sandy fez uma homenagem ao marido, o músico Lucas Lima, nesta segunda-feira, 12, dia em que o casal completa 14 anos de casado. “Eu gosto da sua companhia, gosto do que você acrescenta em mim como pessoa, gosto de como meus passos ficam mais firmes quando eu estou com você. Gosto de crescer com você, de dançar a dança da vida com você. Gosto de ver o mundo junto com você. E eu te amo muito, você sabe. Mas eu também gosto de você. Obrigada por esses 14 anos de nós dois. Que venham os próximos 60”, escreveu a irmã de Junior Lima na legenda da publicação. “Socorro! Aí tu me quebra!”, escreveu Lucas nos comentários seguido de vários emojis de coração. A declaração de Sandy, que tem um filho com o músico, Theo, encantou seguidores. “Maravilhosos. Perfeitos”, comentou a cantora Wanessa Camargo. “Lindos”, disse o ator Wagner Santisteban. “Minha meta de relacionamento”, declarou uma fã. “Que casal lindo! Deus continue abençoando”, acrescentou outra.