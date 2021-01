Sandy completa 38 anos e recebe homenagem de Lucas Lima; assista

Músico postou um vídeo antigo junto com a esposa e fez uma declaração

Reprodução/Instagram/sandyoficial Sandy recebeu uma homenagem no seu aniversário de Lucas Lima



A cantora Sandy está completando 38 anos nesta quinta-feira, 28, e seu marido, o músico Lucas Lima, resolveu fazer uma homenagem para a esposa no Instagram. “Hoje é o teu dia, parceirinha!!!! A primeira vez que a gente conversou de verdade foi nesse dia, há vinte e dois anos. E já tinha tanta coisa ‘tri’ ali… Tinha a sementinha da mulher incrível que tu ia te tornar, da amiga mais confiável, da mãe mais atenciosa, da namorada mais sensacional, da parceira mais confiável. Te amo do fundo do coração, do meio e das bordinhas, minha amiga, minha namorada, esposa, companheira, conselheira e – a julgar por esse vídeo – percussionista”, escreveu Lucas na legenda de um vídeo feito em fevereiro de 2008, no qual Sandy bate nas costas do marido seguindo o ritmo do som de John Mayer. “Não sei se dá para sacar: é pequenininha, mas forte (risos). O dois e o quatro estavam cruéis”, brincou o músico ao comentar sobre o vídeo. Sandy está casada com Lucas há 12 anos e eles são pais de um menino, Theo, de 6 anos. A cantora faz questão de manter o filho longe da mídia.