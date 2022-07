Sandy faz relato emocionante após morte da comadre, esposa de Andreas Kisser: ‘Está doendo muito’

Patrícia Perissinotto era madrinha de Theo, único filho da cantora; ela tinha 52 anos e enfrentava um câncer de cólon

Reprodução/Instagram/sandyoficial Patrícia Perissinotto era madrinha de Theo, filho de Sandy com Lucas Lima



A cantora Sandy fez um emocionante relato após a morte de Patrícia Perissinotto, mulher do guitarrista Andreas Kisser, do Sepultura, neste domingo, 3. Madrinha de Theo, único filho da irmã de Junior, Patrícia tinha 52 anos e enfrentava um câncer de cólon. “Faz tempo que eu te conheço, mas, nos últimos 9 anos você tomou conta de um lugar muito especial no meu coração… com esse seu jeito divertido, carinhoso, espontâneo, meio ‘criança’, foi entrando na minha vida e se tornando insubstituível. E eu fiquei tão encantada, tão admirada e grata por tudo que você fez por mim e pelo nosso Theozinho mesmo antes dele nascer, que confiei a você um dos papéis mais importantes na vida de uma criança: o de ser sua dinda. E você, obviamente, desempenhou com maestria essa missão, ao longo desses últimos 8 anos. E você foi muito além disso”, escreveu Sandy em um post no Instagram.

Em sua homenagem, a cantora enfatizou que a comadre sempre foi uma amiga proativa que a ensinou o quão importante é cultivar esse tipo de laço. “Você me ensinou tantas e tantas outras coisas, que eu nem sei se você sabe… não sei se deu tempo de te falar de tudo.” Sandy também não escondeu a dor que está sentindo com a partida de Patrícia: “Está doendo muito saber que eu não vou mais te ouvir, te ver, te ‘ler’, sentir seu abraço gostoso e entregue, te contar de cada dentinho que caiu do nosso menino, de cada reunião com a professora, que te deixava tão orgulhosa, de cada nova descoberta, novo interesse dele, de cada playlist inspirada pelo Dindão [Andreas], de cada viagem, cada conquista, cada tristeza, cada alegria… que a gente não vai mais organizar juntas as festinhas de aniversário… eu não acredito que você não vai estar lá na formatura dele, que você tanto queria. Não estou querendo acreditar”.

A esposa de Lucas Lima disse também que não entende qual lição a vida quer dar com essa partida que ela acredita ser tão prematura. “Faltava muito ainda para a gente viver juntas. Essa sensação não sai de mim. Mas você foi sempre sabiamente intensa, e graças a Deus, nunca deixou muitas coisas pra depois. E espalhou mais amor em 52 anos do que me parecia possível espalhar em 100”, concluiu. Vários famosos mandaram mensagens de apoio à Sandy e sua família. “Sempre muito triste e difícil esse momento… muita, muita, muita força e fé para vocês”, escreveu a apresentadora Fernanda Gentil. “Meus mais sinceros sentimentos”, comentou a cantora Thaeme. “Minha linda, eu sinto muito! Que nosso Pai possa amparar a todos vocês neste momento”, acrescentou a cantora Wanessa Camargo.