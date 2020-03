Em vídeo, Schwarzenegger ensina pet e todos nós a se proteger do coronavírus

Arnold Schwarzenegger não esconde o seu amor pelos animais e chamou sua cachorrinha Cherry para ensinar seus seguidores a lavarem corretamente as mãos, e evitar a propagação do coronavírus.

Assim como outros artistas já fizeram, o ator de 72 anos educou os fãs de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e disse repetir o processo cerca de 50 vezes ao dia. “Todos deveriam fazer isso o máximo possível”, aconselhou.

I tried to do a hand-washing tutorial for Cherry but I think you guys will pay more attention. Be safe. Wash your hands. Listen to scientists and experts, not foreheads. Together, we can slow this down and protect each other. #COVID19 pic.twitter.com/evDxVu6Etb

— Arnold (@Schwarzenegger) March 13, 2020