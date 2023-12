Repórter da Globo sofre tentativa de assalto ao vivo na Avenida Paulista; veja vídeo

Juliana Massaoka apresentava reportagem no ‘Encontro’ quando quase teve o celular levado por homem em bicicleta

Reprodução/Globo Repórter do Encontro estava na Avenida Paulista



A repórter Juliana Massaoka sofreu uma tentativa de assalto durante transmissão ao vivo do “Encontro“, programa da Globo. A jornalista apresentava uma reportagem sobre o aniversário da Avenida Paulista, quando um homem passa de bicicleta e tenta puxar seu celular. “Gente, quase fui assaltada, Patrícia do céu. Vocês estavam falando disso [sobre assaltos]. O cara estava com a bicicleta ali, e tem polícia na avenida”, diz Juliana. “Nossa, começamos falando disso. Olha como está cada vez mais… Está vendo? Vamos rever esse momento? Espera aí, Ju, é um susto. Já tive o meu celular, inclusive, levado dessa forma. Está achando que ele está fazendo esporte, mas o esporte é roubar a pessoa que está ali na frente. Nem trabalhando o pessoal perdoa”, responde Patrícia Poeta. Conhecidos como “gangue da bicicleta” ou “gangue da bike”, os criminosos são conhecidos por roubarem telefones com bicicletas nas vias mais movimentadas do centro de São Paulo e é motivo de alerta no dia a dia dos paulistanos.