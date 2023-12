Zé Neto começa a fazer exercícios de fisioterapia, mas não tem previsão de alta

Cantor sertanejo está no Hospital de Base de São José do Rio Preto desde terça-feira, 5

Reprodução/Instagram/@zenetoecristiano Zé Neto sofreu acidente no interior de Minas Gerais



O cantor Zé Neto está internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto desde terça-feira, 5. Em boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 8, é citado que o cantor passou a fazer exercícios de fisioterapia respiratória, mas ainda não possui previsão de alta. “O cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) permanece internado no quarto de enfermaria sob cuidados e observação da equipe médica. O quadro clínico do paciente vem evoluindo positivamente, estando ele consciente e orientado. Não há previsão de alta hospitalar. É preconizada, segundo os protocolos médicos, a permanência de paciente em ambiente hospitalar quando envolvido em acidente automobilístico de alto impacto. Devido às fraturas em três costelas, desde a internação na UTI, o paciente vem realizando exercícios de fisioterapia respiratória para contribuir com seu bem-estar. O tratamento das fraturas é conservador”, destaca documento do hospital. Zé Neto saía de sítio em Fronteira, Minas Gerais, quando capotou o carro. O músico foi socorrido e fraturou três costelas.