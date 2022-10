Sem conseguir ler e escrever, atriz Judi Dench descarta aposentadoria: ‘Não quero’

Artista britânica, que possui mais de 60 anos de carreira, sofre com uma doença ocular degenerativa

Reprodução/YouTube/Late Night with Seth Meyers Judi Dench não consegue mais ler devido a uma doença ocular degenerativa



A atriz Judi Dench não está mais conseguindo ler e escrever, isso porque ela sofre de degeneração macular relacionada à idade (DMRI), uma doença ocular degenerativa que pode levar à cegueira total. A artista, de 87 anos, revelou seu diagnóstico em 2012 e de lá para cá a doença se agravou. Mesmo com a visão fraca, ela quer continuar trabalhando. “Não quero me aposentar. Eu não estou fazendo muita coisa no momento porque eu não posso ver. É ruim”, explicou a veterana atriz em entrevista à BBC. Com mais de 60 anos de carreira, Judi tem enfrentado novos desafios no dia a dia por causa do seu problema de visão. Ela relatou que há algumas semanas foi a um importante jantar e não conseguiu enxergar o que estava na mesa. “Estava tão escuro que eu disse ao meu parceiro David [Mills], que estava ao meu lado: ‘Eu tenho alguma coisa no meu prato?’. Ele disse que sim. Eu disse: ‘É preciso cortar? Então ele disse: ‘Sim’. E eu falei: ‘Você faria isso?’. Ele cortou e me entregou algo em um garfo, e foi assim que eu comi”, contou. Mesmo com os novos desafios, a atriz britânica, que já foi premiada no Oscar, não quer que sua visão a impeça de trabalhar. O plano da artista é usar sua memória fotográfica para decorar as falas das suas futuras personagens.