Sem dinheiro, ex-BBB Gizelly Bicalho fica presa em pedágio: ‘Vou pedir emprestado’

Advogada precisou saiu do carro para conseguir um real e poder seguir viagem

Reprodução/Instagram/gizellybicalho Gizelly Bicalho ficou presa no pedágio por não ter dinheiro em espécie



A ex-BBB Gizelly Bicalho passou por um perrengue na manhã desta segunda-feira, 11. Voltando de uma viagem que fez a Vila Velha, no Espírito Santo, ela ficou presa em um pedágio por não ter como pagar a tarifa. “Cheguei em Vitória e mais uma vez esqueci de trazer dinheiro em espécie e eu estou presa no pedágio. Aí meu Deus do céu, eu sempre faço isso e eu não tenho aquele negócio de passar automático [pelo pedágio]. Agora, eu vou descer aqui e pedir dinheiro emprestado”, afirmou a advogada. Sem demonstrar vergonha, a participante do “BBB 20” saiu do carro e disse: “Vou pedir dinheiro a alguém se não eu vou ter que voltar para Vila Velha. Vou ver se alguém me dá um real. Minha mãe sempre fala para eu andar com dinheiro e ela está certa”. Gizelly não gravou, mas conseguiu o dinheiro e, quando chegou ao seu destino final, fez um stories no Instagram contando aos seguidores que conseguiu um real de um rapaz e que já estava em casa. A ex-BBB passou o final de semana curtindo uma praia com seus amigos.