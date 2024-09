Semana de Moda de Paris: Anitta brilha em sua estreia nas passarelas e ajuda cantora mexicana Belinda

A ‘Poderosa’ ajudou a colega que caiu na passarela a se levantar; figuras icônicas como Jane Fonda, Viola Davis e Kendall Jenner compareceram ao desfile na capital francesa

EFE/EPA/ANDRE PAIN A artista carioca, que é embaixadora da L'Oreal Paris, desfilou com um impressionante vestido vermelho da renomada grife Mugler



Anitta marcou presença na Semana de Moda de Paris nesta segunda-feira (23), e teve um gesto de solidariedade ao ajudar a cantora mexicana Belinda, que caiu na passarela. A artista carioca, que é embaixadora da L’Oreal Paris, desfilou com um impressionante vestido vermelho da renomada grife Mugler, complementado por botas de cano alto em couro. Além de Anitta, outras brasileiras também brilharam no evento, como Larissa Manoela e Taís Araújo, que representaram o Brasil com estilo.

A Semana de Moda de Paris é um dos eventos mais esperados do calendário fashion, reunindo grandes nomes da indústria e celebridades de todo o mundo. Entre as personalidades que compareceram ao desfile, estavam figuras icônicas como Jane Fonda, Viola Davis e Kendall Jenner, que atraíram a atenção dos fotógrafos e fãs.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller