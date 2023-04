Separados, Sabrina Sato deixa comentário em post de Duda Nagle

Apresentadora anunciou o fim do noivado com o ator há três semanas; eles estavam juntos há sete anos

Reprodução/Instagram/dudanagle Sabrina Sato deixou um comentário em um post do ex-noivo, Duda Nagle



A apresentadora Sabrina Sato demonstrou que, de fato, quer manter uma relação amigável com o ator Duda Nagle após a separação. O casal anunciou o fim do noivado há três semanas, eles estavam juntos desde 2016 e são pais de Zoe, de 4 anos. O artista marcou presença na Feira Abióptica, em São Paulo, nesta quarta-feira, 12, e postou fotos no evento mostrando uma nova linha de óculos da qual é garoto propaganda. Nos comentários da publicação, Sabrina usou emojis de palmas e escreveu: “Arrasou”. A simples reação da apresentadora rendeu comentários de seguidores e até pedidos de reconciliação. “Lindo ver a amizade de vocês”, escreveu uma pessoa.

“Estou na torcida por uma volta de vocês, que Deus abençoe essa família linda”, comentou outra. “Sabrina, Duda e Zoe e tão lindos juntos… pena… triste”, disse um seguidor. “Sabrina, torço para vocês voltarem, a sua família é linda”, acrescentou mais um. Também teve quem elogiou a atitude da apresentadora, ressaltando que eles possuem uma filha juntos e, por isso, o vínculo deles será eterno. Ao anunciar a separação, Sabrina comentou: “Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha”. Duda declarou que ele e a ex-noiva possuem “valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar”, mas também enfatizou que a amizade continuaria pensando na criação de Zoe.