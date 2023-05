Sergio Hondjakoff pensa em voltar a atuar após receber alta de clínica de reabilitação

Eterno Cabeção de Malhação disse que está preparado para iniciar o processo de ressocialização

Reprodução/Globo Ator Sergio Hondjakoff ficou conhecido por ter interpretado Cabeção em Malhação



O ator Sergio Hondjakoff quer voltar a atuar após receber alta de uma clínica de reabilitação, localizada em Itu, no interior de São Paulo, onde ficou internado por dez meses para tratar contra dependência química. Em entrevista a revista Quem, o eterno Cabeção de Malhação disse que está preparado para iniciar o processo de ressocialização. Depois que saiu da clínica, Sergio foi para Resende, no Rio de Janeiro, ficar ao lado da mãe e do filho Benjamin, de apenas dois anos. “Estou até com umas lembrancinhas que minha mãe comprou para ele em Itu. Quero brincar bastante com ele, me divertir, poder serenar meu coração vendo ele, admirando meu bebezinho”, comentou. Na sequência, Cabeção irá iniciar o processo de reinserção social. Além disso, ele pretende realizar entrevistas e compromissos artísticos. O último trabalho do ator na televisão foi em 2018. Na época, ele participou da série Impuros. “Quero fazer uns contatos com produtores de elenco para já sondar alguma coisa para o futuro para algum trabalho artístico. Pequenas participações, nada que seja muito comprometedor a longo prazo. Só para eu já ir me familiarizando porque eu estou com saudade de decorar texto, de participar de uma obra de ficção”, completou.