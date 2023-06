Sergio Mallandro brinca com Latino após cantor dizer que se relacionou com 15 mulheres em um dia: ‘Que remédio está tomando?’

Nas redes sociais, o humorista de 67 anos também fez piada com o cantor Naldo Benny, que já disse ter tido 37 relações sexuais em uma semana

Divulgação Publicação nas redes sociais do humorista tem mais de 13 mil curtidas



O humorista Sergio Mallandro, 67, foi às redes sociais para fazer piadas com o cantor Latino. Em publicação feita no feed do Instagram, o comediante zoou a entrevista do cantor ao jornalista Léo Dias, na qual o artista diz que já se relacionou sexualmente com 15 mulheres no mesmo dia. Ao zoar Latino, Mallandro citou o também cantor Naldo Benny, que já disse ter tido 37 relações sexuais na mesma semana, e perguntou qual remédio eles usavam. “Esses caras da música são demais hein. Primeiro meu amigo e brother Naldo declara que transa 37 vezes por semana. Agora o Latino diz que, em um único dia, transou com 15 mulheres. Latino, que remédio é esse que vocês estão tomando meu parceiro ?”, publicou o humorista. A publicação no perfil do humorista tem mais de 13 mil curtidas.