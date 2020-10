Sérgio Mallandro é diagnosticado com Covid-19, mas tem quadro estável

Equipe do humorista informou que ele passa bem, sem febre nem falta de ar

O humorista Sérgio Mallandro foi diagnosticado com Covid-19, informou a equipe do artista por meio de comunicado nas redes sociais na quarta-feira (14). O quadro de saúde do artista é considerado estável, já que ele não apresenta febre nem falta de ar. “Sérgio Mallandro testou positivo para o COVID-19, mas passa bem. Ele não está precisando de oxigênio e não está com febre. Ele está no décimo segundo dia do vírus. Todos os compromissos formados foram adiados”, diz o texto. Nesta semana, o também humorista Tirullipa revelou que foi diagnosticado com a doença. “Tomem cuidado, todo cuidado é pouco, pois o infeliz do coronavírus NÃO ACABOU gente, ele ainda continua sim e está rondando entre nós, por isso cuidem-se, previnam-se! #usemascara”, escreveu.