Tirullipa é diagnosticado com Covid-19 e alerta: ‘Coronavírus não acabou’

Humorista disse que está bem e assintomático, mas reforçou pedido para seguidores usarem máscara

Divulgação Tirullipa fez vídeo cômico para revelar que está com coronavírus



O humorista Tirullipa revelou nesta terça-feira (13) que foi diagnosticado com Covid-19. Com vídeo cômico no Instagram, ele reforçou o alerta para os seguidores continuarem usando máscaras. “Depois de 7 meses lutando pra me livrar desse demônio o fi do ‘cabrunco’ me pegou. Fica o aviso pra todos: tomem cuidado, todo cuidado é pouco, pois o infeliz do coronavírus NÃO ACABOU gente, ele ainda continua sim e está rondando entre nós, por isso cuidem-se, previnam-se!#usemascara”, disse. O artista ainda disse que passa bem e está assintomático.