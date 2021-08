Sérgio Mallandro revela que Xuxa viveu affair com filho de ex-presidente dos EUA

Humorista falou que a apresentadora teve ‘uma parada’ com John F. Kennedy Jr. e também contou que ela fugia de Marlene Matos para se encontrar com Ayrton Senna

O humorista Sérgio Mallandro fez uma revelação sobre o passado da apresentadora Xuxa Meneghel. Durante participação no podcast “Inteligência Ltda”, o ator contou que a eterna rainha dos baixinhos viveu um affair com o filho do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy em um período em que estavam em Nova York. “Vou contar um segredo que pouca gente sabe. A Xuxa teve uma parada com o filho do Kennedy, vê se ela é fraca. Eu estava em Nova York e perguntei: ‘Cadê a Xuxa?’. Ela tinha saído com John John. Eu falei: ‘Cadê a Demi Moore? Vou sair com a Demi Moor’ (risos). Todo mundo queria a Xuxa, ela era adorável, aqueles olhos azuis, aquela loira”, contou o humorista. John F. Kennedy Jr. era advogado e morreu em 1999, aos 38 anos, após sofrer um acidente de avião.

Serginho também falou da relação de Xuxa com Ayrton Senna, que morreu em 1994 em um acidente durante uma corrida de Fórmula 1. “Eu vivi coisas que gente até duvida. A Xuxa fugia de casa para ir encontrar com o Ayrton em Angra [dos Reis, no Rio de Janeiro] e me falava: ‘Se a Marlene [Matos, ex-agente de Xuxa] aparecer, dá um jeito’. Marlene marcava sob pressão”, comentou. O humorista também falou que quando percebia que a apresentadora estava tendo relações sexuais com Senna no quarto do lado, ele brincava com o casal gritando: “Acelera, Ayrton”.