Shakira diz que foi ‘atacada e roubada’ por javalis em Barcelona

Cantora falou que estava em um parque com o filho, Milan, quando foi surpreendida pelos animais

Reprodução/Instagram/shakira/30.09.2021 Shakira falou que javalis pegaram suas coisas em um parque de Barcelona



A cantora colombiana Shakira revelou que sofreu um ataque inusitado enquanto passeava com o filho em um parque de Barcelona, na Espanha, com o filho, Milan, de 8 anos. Na última quinta-feira, 29, a artista compartilhou nas redes sociais que foi “atacada e roubada” por dois javalis. Mostrando sua bolsa suja e rasgada, Shakira contou o que aconteceu: “Veja como dois javalis que me atacaram no parque deixaram minha bolsa. Eles estavam levando minha bolsa para a floresta com meu celular dentro. Eles destruíram tudo”. A cantora mostrou no vídeo que estava acompanhada do filho, que é fruto do relacionamento com jogador Gerard Piqué, no vídeo.

“Milan, fala a verdade. Diga como sua mãe enfrentou o javali”, comentou a cantora. Segundo divulgado pela BBC, os ataques de javalis estão se tornando comuns na cidade espanhola e casos parecidos com o vivido pela cantora tem aumentado nos últimos anos. Cada vez mais, os javalis estão sendo atraídos para as áreas urbanas da Europa, pois conseguem alimentos nos lixos descartados pela população. Ainda de acordo com a BBC, estima-se que a população de javalis já ultrapassa 10 milhões em todo o continente. Como esses animais podem transmitir doenças, algumas cidades tomaram atitudes mais radicais. Em Berlim, por exemplo, milhares de javalis foram mortos por “caçadores urbanos”.