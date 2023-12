Shakira gastará fortuna para levar carros da Espanha aos EUA

Cantora vive em território norte-americano desde que separou de Gerard Piqué

Reprodução/Instagram/shakira/30.09.2021 Shakira trocou a Espanha pelos Estados Unidos após separação



A colombiana Shakira precisará desembolsar uma fortuna para levar seus carros de luxo da Espanha, onde morava com o ex-marido Gerard Piqué, para os Estados Unidos. De acordo com o site “El Tiempo”, da Colômbia, a cantora terá que pagar 15,2 milhões de dólares (cerca de R$ 81 milhões) para uma equipe fazer o transporte. A publicação afirma que a estrela mundial tem pelo menos nove veículos, sendo eles: Mercedes SL550, Mercedes S-Class, Tesla Model S, Jeep Wrangler, BMW X6, Audi Q7, Mercedes SKL250, Mini Cooper e um Audi A7 Sportback. Shakira vive com seus filhos Milan (10) e Sasha (8) nos EUA desde que separou de Piqué.