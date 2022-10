Sharon Osbourne quer dinheiro de volta após doar R$ 4,6 milhões ao ‘Black Lives Matter’

Recentemente, o rapper Kanye West chamou o movimento de ‘golpe’ e usou um moletom com os dizeres ‘White Lives Matter’ durante desfile em Paris

Reprodução/ Instagram Sharon, mulher de Ozzy Osbourne, está inconformada com doação



A apresentadora britânica Sharon Osbourne quer reembolso dos US$ 900 mil (R$ 4.685 milhões, na cotação atual) doados ao movimento Black Lives Matter. A artista revelou isso ao repórter do TMZ que a abordou enquanto fazia compras em Beverly Hills, na Califórnia. “Bem, nós demos US$ 900.000 para [Black Lives Matter], e eu gostaria do meu dinheiro de volta, por favor. Não entendo por que vidas brancas não importam. Eu não entendo. Não é minha cultura”, acrescentou. “Todo mundo importa, não é?”, disse a esposa de 69 anos do vocalista do Black Sabbath, Ozzy Osbourne. Alguns artistas se voltaram contra o BLM após uma declaração do rapper Kanye West, que chamou o movimento de ‘golpe’. Na mesma entrevista, Sharon disse que o músico não deveria ser cancelado por seus comentários, encorajando as pessoas a simplesmente ‘ignorar’ o rapper caso não gostem dele. “Não vá para a mídia social dele. Não ouça a música dele. Deixe o cara em paz. Deixe-o fazer o que ele faz, e se você não gosta dele, faça isso. Deixe-o em paz.”, declarou.

Falas de Kanye West causam polêmica

O bafafá começou depois que o rapper apareceu no desfile de moda em Paris, na França, com um moletom “White Lives Matter” (Vidas Brancas Importam). Depois de reações negativas, West se pronunciou nas redes sociais. “Todo mundo sabe que o Black Lives Matter foi uma farsa, agora acabou, de nada”, escreveu no Instagram. Uma fonte próxima do rapper falou como ele se sente. “Ele quer dar voz ao ‘outro lado’ [do debate racial na América]. Ele não entende por que as pessoas não estão vendo isso”. Desde que se separou de Kim Kardashian, Kanye West tem se envolvido em diversas polêmicas nas redes sociais.