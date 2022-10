Sheila Mello anuncia fim de namoro com o tenista Feijão: ‘Cuidando do coração’

Ex-dançarina do grupo É o Tchan assumiu um relacionamento com o atleta no início de 2020

Reprodução/Instagram/sheilamello João Souza e Sheila Mello assumiram namoro em fevereiro de 2020



A dançarina Sheila Mello anunciou nesta segunda-feira, 31, o fim do seu relacionamento com o tenista João Souza, mais conhecido como Feijão. Ela explicou que, por esse motivo, passou um tempo afastada das redes sociais. “Fiquei quietinha esses dias cuidando de mim, do meu coração. Meu namoro acabou”, escreveu a eterna loira do grupo É o Tchan nos stories do Instagram. A artista não deu detalhes do que motivou o fim da sua relação e apenas comentou: “Todo relacionamento carrega um aprendizado valioso, e assim será, ficarei com o bom da experiência”. O tenista não se manifestou sobre o assunto nas redes sociais. Sheila e João tornaram o namoro público em fevereiro de 2020. A última postagem do atleta para a dançarina foi em 23 de junho, no aniversário dela. “Parabéns para a mulher da minha vida! Obrigado por ser meu fechamento e minha confidente da vida! Que você seja sempre esse exemplo de mulher e ser humano! Te admiro e te amo tanto, minha Lôra”, escreveu. Cerca de um mês depois, foi a ex-integrante do É o Tchan quem fez uma declaração para o então namorado: “Você me completa e eu só tenho a agradecer por momentos especiais ao seu lado! Te amo desde o primeiro dia”. Antes do namoro com Feijão, Sheila foi casada por oito anos com o ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, com quem tem uma filha, Brenda, de 9 anos.