Show ‘gratuito’ de Madonna custará R$ 10 milhões à Prefeitura do RJ

Expectativa é de um público de 1 milhão de pessoas; artista não se apresenta no Brasil há 12 anos

Reprodução/Instagram/madonna Barulho durante gravação de Madonna incomodou vizinhança de bairro em Nova York



A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou o patrocínio de R$ 10 milhões para o show de Madonna, que acontecerá no dia 4 de maio na praia de Copacabana. A Bonus Track Entretenimento Ltda, responsável pela organização do evento, será a beneficiária do valor, conforme publicado no Diário Oficial do Município. Com a expectativa de um público de 1 milhão de pessoas, a apresentação da cantora, que não se apresenta no Brasil há 12 anos, está programada para começar entre 21h30 e 21h45. O palco será montado em frente ao hotel Copacabana Palace, proporcionando uma vista privilegiada para os espectadores.

Os organizadores acreditam que o evento terá impactos positivos na economia da cidade, com a concessionária RIOgaleão identificando 169 voos extras para o Aeroporto Internacional do Rio durante o período do show. Além disso, a Rodoviária do Rio prevê um aumento de 20% no movimento na sexta-feira que antecede o evento, com um fluxo maior de pessoas chegando dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. As empresas de ônibus Guanabara e JCA também esperam um incremento significativo de passageiros, com previsões de aumento de 30% e 40%, respectivamente.

*Reportagem produzida com auxílio de IA