Fernanda diz não duvidar que Rodriguinho desista do ‘BBB 24’

Participante questiona comportamento ‘estranho’ do artista durante conversa com Giovanna; mais cedo, cantor brincou que apertaria o botão de desistência

Reprodução / Twitter @bbb Rodriguinho chegou a fazer uma brincadeira de que apertaria o botão e deixaria o programa



As participantes Fernanda e Giovanna Pitel, membros do grupo pipoca do “BBB 24“, analisaram nesta terça-feira, 16, a possibilidade do cantor Rodriguinho desistir do programa. Em conversa na área externa da casa, as sisters apontaram um comportamento “estranho” do artista. Para Fernando, Rodriguinho está propenso a apertar o botão de desistência, uma vez que a vontade de sair do programa parece começar a bater. Ela acredita que por ser o mais velho do grupo “camarote”, o cantor também pode se sentir deslocado. “Eu não duvido, não. Não ponho a mão no fogo, não. Não duvido, não, que ele pode, mais cedo ou mais tarde, vir a apertar o botão, sabia”, afirmou.

Em seguida, Giovanna concordou com a opinião da colega de confinamento e reforçou que as falas de Rodriguinho podem não estar sendo bem interpretadas pelos outros participantes. “A forma que ele vai falar pode ser que não seja bem ouvida. Aí, ele cala. E ele não é de calar, ele é de falar”, exaltou. Em outro momento, as participantes voltaram a discutir o assunto e concluíram que não é possível afirmar com certeza se as atitudes do brother são falta de caráter ou falta de estratégia no jogo. Mais cedo, Rodriguinho chegou a fazer uma brincadeira de que apertaria o botão e deixaria o programa.