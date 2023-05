Silvia Abravanel choca ao revelar intimidade com noivo: ‘Ele usa na cara larga’

Filha de Silvio Santos também comentou qual dos dois tem mais fogo durante a relação sexual

Reprodução/Instagram/@silviaabravanel Silvia Abravanel e Gustavo Moura estão juntos há cerca de dez meses



A apresentadora de televisão Silvia Abravanel revelou, nesta sexta-feira, 26, durante participação no programa Fofocalizando, do SBT, detalhes de sua intimidade com o noivo Gustavo Moura. A repórter Gaby Cabrini ficou chocada ao saber que o sertanejo usa a escova de dente da filha de Silvio Santos desde o início do namoro, que começou há cerca de dez meses. No jogo de “Quem é mais provável”, Gaby perguntou qual dos dois tinha a possibilidade de usar a escova um do outro sem contar. Silvia Abravanel logo abriu o jogo: “Ele usa na cara larga, sempre, desde o primeiro dia. Ele sempre usou minha escova de dente, tranquilamente. Sempre usou”, comentou. Na sequência Gustavo concordou e ainda admitiu que pega até roupas da noiva, como uma jaqueta. Ele disse que usou a peça para fazer um show. Em relação a vida sexual, a filha de Silvio Santos ficou na dúvida de qual dos dois tem mais fogo. “Nós dois. Por mais que eu já tenha um pouco mais de idade do que ele, eu ainda estou aí. Minha testosterona está em perfeito estado, graças a Deus”, completou Silvia, que tem 52 anos.