Silvia Poppovic expõe luta de marido contra leucemia; filha será doadora de medula

Reprodução/Instagram/silviapoppovic Silvia Poppovic revelou que Marcello Bronstein está enfrentando uma leucemia



A apresentadora Silvia Poppovic compartilhou com seus seguidores que seu marido, o médico Marcello Bronstein, foi diagnosticado com um câncer há nove meses. Nesse período, ele fez quimioterapia, mas o tratamento não surtiu efeito. A alternativa será tentar um transplante de medula e a doadora será a filha do casal, Ana. “Desde setembro do ano passado, nós estamos acompanhando uma leucemia no Marcello, meu marido. Tentamos o tratamento clínico, com quimioterapia, não deu certo. Então, a partir desta semana, eu me interno com ele no hospital para ele fazer um transplante de medula. Nós estamos muito esperançosos, sei que estamos em um hospital de ponta com esse tratamento, os médicos são excepcionais, o chefe da equipe talvez seja uma das pessoas que tem a maior experiência em transplante de medula, então me sinto muito amparada”, comentou a artista em um vídeo publicado no Instagram.

Silvia explicou que por conta da internação do marido, ela ficará mais afastada das redes sociais. “Para mim, está sendo um momento de passagem onde preciso ter força e ser solidária ao meu companheiro de vida. Ele sim está tendo que enfrentar coisas mais difíceis e não é fácil, o transplante não é fácil, mas ele é a salvação, é o que vai voltar a trazer saúde para ele.” Nos comentários da publicação, famosos e fãs deixaram mensagens de apoio à Silvia e ao marido. “Desejando o melhor e que atravessem esse momento da forma mais serena e breve possível”, escreveu a atriz e apresentadora Regina Casé. “Vai correr tudo bem, Silvia”, afirmou a apresentadora Márcia Goldschmidt. “Na fé, na torcida , acreditando na garra de vocês , na competência de médicos e na eficiência do tratamento. Aqui vai meu abraço”, postou a jornalista Leda Nagle.