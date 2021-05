Simone, da dupla com Simaria, passa por procedimento cirúrgico para remoção do útero

Cantora sofria com fortes dores e sangramento contínuo desde o nascimento da filha Zaya, em março

A cantora Simone Mendes, da dupla com Simaria, passou por um procedimento cirúrgico neste final de semana. A cantora de 37 anos deu à luz a sua segunda filha, Zaya, há três meses e desde então estava sofrendo com muitas dores e sangramento contínuo no útero. Por conta disso, precisou operar da Adenomiose, uma doença onde ocorre um espessamento dentro das paredes do próprio útero provocando sintomas como dor, sangramento ou cólicas fortes, especialmente durante a menstruação. De acordo com sua assessoria de imprensa, nesse período a cantora buscou diversos tratamentos, indicado por seu médico Dr. Renato Kalil, como tratamento hormonal, uso de Diu Mirena e outros mais complexos. Após a realização de alguns exames, Simone entrou em consenso com a equipe médica e decidiu por uma histerectomia, a remoção total do útero. O procedimento foi realizado por videolaparoscopia, já que a artista tinha realizado uma laqueadura logo após o nascimento da segunda filha. Mãe de Henry, a cantora passa bem e segue em repouso no pós-operatório.

Confira abaixo a nota enviada pela assessoria:

