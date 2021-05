Nasce Maria Alice, primeira filha do cantor Zé Felipe com Virgínia Fonseca

O artista publicou em suas redes sociais uma foto discreta da bebê com a mãe e se declarou

Reprodução/ Instagram Zé Felipe e Virgínia Fonseca estão juntos desde agosto de 2020



A primeira filha do casal Zé Felipe e Virgínia Fonseca nasceu na manhã deste domingo, 30. Maria Alice veio ao mundo por volta das 11h (horário de Brasília). O anúncio foi feito nas redes sociais do cantor, que em storie no Instagram escreveu “Não consigo explicar. Te amo filha”, com o clique da bebê com a mãe, mas sem mostrar o rosto. Também em sua página oficial, a influenciadora digital gravou stories poucos minutos antes de entrar na cesária e comentou que só irá retornar às redes na segunda-feira, para poder curtir os primeiros momentos da filha. Em seu canal no Youtube, Virgínia mostrou toda a decoração do quarto da filha e os itens que a esperam em casa. O filho de Leonardo e Virgínia estão juntos desde agosto de 2020, o casal anunciou a gravidez em outubro.