Rodrigo Sant’Anna se emociona ao receber alta após internação por Covid-19

Humorista de 40 anos estava no Hospital Vitória, na zona oeste do Rio de Janeiro, desde quinta-feira, 27

Reprodução/Instagram rodrigosantanna1 Ator se emocionou ao agradecer a equipe do Hospital Vitória, no Rio de Janeiro



O humorista Rodrigo Sant’Anna recebeu alta hospitalar na manhã deste domingo, 30, depois de passar três dias internado para tratamento contra a Covid-19. Emocionado, o ator fez uma série de declarações no Instagram elogiando a equipe do Hospital Vitória, na zona oeste do Rio de Janeiro. “A gente fica aqui dentro, fica isolado e eles passam a ser a nossa família. São pessoas que olham dentro dos seus olhos, que te encorajam, que falam ‘vai ficar tudo bem, você vai sair daqui’. Muito obrigado”, disse o ator. O humorista de 40 anos e com passagens pelos programas Zorra Total, Tô de Graça, entre outros, estava internado desde a última quinta-feira, 27.