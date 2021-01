Simone diz que última fantasia sexual que usou com o marido foi de ‘Teletubbies’

Casada com o empresário Kaká Diniz, a cantora está na reta final da sua segunda gravidez

Reprodução/Instagram/simoneses Simone respondeu perguntas dos seguidores sobre o relacionamento com Kaká Diniz



A cantora Simone, que faz dupla com a irmã, Simaria, resolveu responder algumas perguntas de seguidores sobre sua relação com o empresário Kaká Diniz. Uma pessoa quis saber qual era a fantasia sexual do casal e a sertaneja respondeu que “nenhuma”, mas revelou: “A última [fantasia que usei] foi de Teletubbies”. A artista falou que nem tudo são flores e, às vezes, rola uma briga com o marido porque “ele é muito chato”. Sobre a primeira vez do casal, que espera seu segundo filho, Simone brincou: “Eu fui dando glória”. Atualmente, Kaká é o mais “fogoso” da relação. “Eu só quero dormir”, comentou a cantora. O empresário também se manifestou e disse que há oito anos é sempre ele quem procura a esposa para ter relações sexuais. Kaká também falou que nunca falhou na hora h: “Carlos Alberto fica em um ponto de bala”. Simone e Kaká são pais de Henry, de seis anos, e esperam a primeira menina, Zaya. A cantora já está na reta final da gravidez e decidiu ter a filha nos Estados Unidos. Ela comprou uma casa por lá e está com a família aguardando a chegada da menina.