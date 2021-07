Yasmin Brunet diz que Medina foi ‘absurdamente roubado’ nas Olimpíadas de Tóquio

Modelo fez uma live indignada e falou que brasileiros tinham que cobrar o COB e a CB Surf

Yasmin Brunet fez uma live para falar sobre Medina ter perdido a medalha em Tóquio



A modelo Yasmin Brunet não gostou nada de ver o namorado, o surfista Gabriel Medina, ficar de fora do pódio nos Jogos Olímpicos de Tóquio e fez uma live demonstrando sua indignação. Na visão de Yasmin, o atleta perdeu porque foi roubado e isso deveria ser reivindicado pelo Brasil. “A galera está lá para representar os brasileiros, está lá para defender eles. Todo mundo aqui viu que o Gabriel foi absurdamente roubado. Eles fizeram alguma coisa? Não! Vão fazer alguma coisa? Não! Eles não vão fazer nada”, declarou. No calor do momento, a modelo ainda disse: “Eu queria pedir para vocês, por favor, irem no Instagram do COB [Comitê Olímpico do Brasil], da CB Surf [Confederação Brasileira de Surf], do Time Brasil e perguntem para eles por que eles vão deixar um atleta deles ser completamente roubado. Por quê? É assim quem eles defendem os atletas? Acho que agora vocês vão começar a entender o que eu estava falando desde o início”.

O assunto também está repercutindo no Twitter nesta terça-feira, 27, e muitos brasileiros concorda com Yasmin. Vários seguidores estão dizendo na rede social que Medina foi “assaltado” no Japão e isso está rendendo muitos memes. Em Tóquio, o surfista vencia a disputa contra o japonês Kanoa Igarashi e estava perto de se tornar o primeiro finalista da categoria nas Olimpíadas de Tóquio, mas nos minutos finais seu oponente conseguiu superar sua pontuação. Com isso, o japonês disputou a final com Ítalo Ferreira, mas o brasileiro se saiu melhor e conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil em Tóquio 2020. Já Medina disputou a medalha de bronze com o australiano Owen Wright, mas não venceu e acabou em quarto lugar. “Dei meu melhor, é foda quando isso acontece, dá uma tristeza, desculpa galera… valeu pela torcida! Seguimos! Fé em Deus”, escreveu Medina no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GAROTO DO BLOG 💋 (@garotxdoblog)

Com os meus conhecimentos em surfe eu posso dizer que o Brasil foi assaltado nessa olimpíada.

Meus conhecimentos#OlimpiadasTokio2020 pic.twitter.com/sXvShF02Os — 𝙰𝚗𝚊 🦇 (@starlightrhys) July 27, 2021

Quem diria que alguém ia sair do Brasil pra ser assaltado no Japão — Ed Gama (@oedgama) July 27, 2021

Não é de hoje que a gente é assaltado pelo Japão pic.twitter.com/AtkcxqKReG — Jean 🇾🇪 tri mundial rumo ao tetra (@jean_kini) July 27, 2021