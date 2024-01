Simone Mendes revela que precisou retirar o útero após diagnóstico de adenomiose

Cantora sertaneja contou que ficou sangrando por cerca de três meses após o nascimento da sua filha Zaya

Reprodução/Globo Simone Mendes teve que retirar o útero devido a adenomiose, condição que causa sangramento interno e cólicas intensas



A cantora Simone Mendes revelou que precisou retirar o útero após o nascimento de sua filha Zaya, de 2 anos. O motivo foi um diagnóstico de adenomiose, uma condição que causa sangramento interno e cólicas intensas. De acordo com a sertaneja, ela ficou sangrando por cerca de três meses após o parto e que precisou recorrer à cirurgia. “Assim que a Zaya nasceu, fiz cesárea, quando a mulher tem bebê fica sangrando por 30 dias, mas o meu [sangramento não parava], continuou por um, dois, três meses, comecei a investigar e aí descobri que tinha uma adenomiose”, disse a ex-dupla com Simara, em entrevista ao canal do YouTube do Leo Dias.

Simone mencionou ainda que tentou tratamento com remédios, mas não obteve sucesso. Assim, a cirurgia para retirada do útero foi uma indicação médica. “Fiz tudo que podia ser feito para não precisar de cirurgia, até que o médico falou: ‘Simone, se você continuar perdendo sangue da forma como você tá, se vier uma anemia, por conta da perca excessiva de sangue, vai ficar muito difícil para a gente operar’. Falei ‘pode tirar o meu útero'”, completou. A cantora disse ainda que teve uma “profecia” de que seria mãe de dois filhos.