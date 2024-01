Participante do ‘BBB 24’ diz ter ciúmes de Isabelle e critica ‘falta de inteligência’ de Vanessa

Brother expressou chateação por não ter sido convidado para assistir ao Cine BBB

Vinicius Rodrigues, participante do Big Brother Brasil 2024, revelou em uma conversa com Nizam na área externa da casa que sentiu ciúmes de Isabelle por ela não ter convidado ele para assisitr o “Cine BBB”, mesmo após os dois terem ficado no “Castigo do Monstro”. Segundo o brother, ele esperava que algo “a mais” acontecesse, mas percebeu que Isabelle escolheu Giovanna para assistir ao filme. O atleta admitiu ter ciúmes dos amigos e que homens são “otários”. Na mesma conversa, Vinicius também criticou a “falta de inteligência emocional” da sister Vanessa que, de acordo com ele, não consegue lidar bem com situações inusitadas da casa e se desespera facilmente. Vinicius e Nizam aproveitaram o momento a sós para discutir estratégias de jogo. O atleta revelou que pretende votar em Marcus Vinicius no próximo “Paredão” e que Alane também é um alvo. Nizam concordou com a afirmação do colega de confinamento e enfatizou que é “necessário” enfraquecer o grupo formado por Marcus Vinicius e seus aliados.