Corinthians vence São Caetano por 4 a 0 no último teste antes do Campeonato Paulista

Gols foram marcados por Garro, Rojas, Bidu e Wesley; estreia do Timão no Estadual está marcada para domingo, contra o Guarani, na Neo Química Arena

Rodrigo Coca/Agência Corinthians O meia Rodrigo Garro, do Corinthians, durante jogo-treino contra o São Caetano



O Corinthians teve uma vitória expressiva por 4 a 0 sobre o São Caetano em seu último teste antes do Campeonato Paulista. O técnico Mano Menezes aproveitou a oportunidade para testar o esquema tático 4-4-2 e dar indícios sobre o time titular. No ataque, Yuri Alberto e Romero formaram a dupla, enquanto Raniele, Maycon, Matheus Araújo e Rodrigo Garro compuseram o meio-campo. Cássio foi o escolhido para defender o gol, e a linha defensiva contou com Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Hugo. O primeiro gol da partida foi marcado por Rodrigo Garro, com um desvio do zagueiro do São Caetano. Matheus Bidu e Matías Rojas também deixaram suas marcas, e Wesley fechou o placar em 4 a 0. Essa vitória dá confiança ao Corinthians para a estreia no Campeonato Paulista, que acontecerá neste domingo contra o Guarani, às 18h, na Neo Química Arena.

O esquema tático utilizado por Mano Menezes se mostrou eficiente, com destaque para a atuação do meio-campo, que conseguiu criar boas jogadas e marcar os gols. Além disso, a defesa se mostrou sólida, não dando muitas chances ao São Caetano. A partida também serviu para o treinador observar os jogadores e definir o time titular para a estreia no Campeonato Paulista. Com a boa atuação de Yuri Alberto e Romero no ataque, é provável que a dupla seja mantida. No meio-campo, Raniele, Maycon, Matheus Araújo e Rodrigo Garro mostraram entrosamento e qualidade. Já na defesa, Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Hugo se destacaram pela segurança e organização.