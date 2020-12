Simone revela que engravidou de Zaya em um banheiro: ‘Foi ótimo’

Cantora também disse que na primeira gravidez chegou a enjoar do marido e não queria ter relações com ele

Reprodução/YouTube Simone está grávida de Zaya, sua segunda filha com Kaká Diniz



A cantora Simone, dupla de Simaria, fez um vídeo no YouTube contando detalhes da atual gravidez e também de como foi quando ficou grávida do seu primeiro filho, Henry, atualmente com 6 anos. A artista começou dizendo que decidiu ter outra criança depois de muita insistência do seu primogênito e do marido, o empresário Kaká Diniz. A coleguinha explicou que enjoou muito na primeira gravidez e tinha receio que isso se repetisse, além disso, ela também contou que ficou muito estressada e chegou a enjoar do parceiro num nível que não conseguia ter relações sexuais com ele.

Depois seis anos, Simone superou tudo isso e, assim que decidiu ter o segundo filho, ela fez as contas para saber quando seria seu dia fértil e acabou ficando grávida de Zaya na primeira tentativa. “Eu lembro o dia, foi no banheiro lá de casa. O Henry é cheio de abrir porta e só tem chave na porta do banheiro. Eita felicidade, foi ótimo. Tenho certeza que esse banheiro vai ficar para a história”, falou a cantora dando risada. Ela contou também que Kaká comentou que queria ter um terceiro filho e ela ficou tão apavorada de ouvir isso que ficou enjoada e vomitou. “Homem não está nem aí, só vai lá, bota para dentro, vira o olho e depois você que se lasca. Claro que a gente [mulher] gosta de virar os olhos, mas depois é luta”, comentou a cantora que deixou claro que tira o chapéu para todas as mulheres que passam por uma gestação.