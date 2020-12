Ex-BBB diz que teve crises de pânico e sofre de estresse pós-traumático por causa do reality

Tessalia Serighelli afirmou que sua participação no ‘BBB 10’ deixou algumas sequelas psicológicas

A ex-BBB Tessalia Serighelli, que participou da 10ª edição do reality show da Globo, fez um desabafo no Twitter dizendo que teve alguns problemas psicológicos após sair da atração e culpou o “Big Brother Brasil” por isso. “Feliz que hoje em dia a fluoxetina segura a onda, mas já tive fase de não sair de casa sem Rivotril [medicamento de tarja preta]. Aliás, parei de tocar e ser DJ por causa das crises de pânico, agorafobia, e quem diria: minha PTSD [estresse pós-traumático] é por causa do BBB, obviamente. Mas né, segue o fluxo”, escreveu a ex-sister na rede social. Tessalia foi considerada por muitos uma “vilã” do “BBB 10” e acabou eliminada na terceira semana com um alto índice de rejeição, recebendo 78% dos votos em um paredão triplo. Na casa, ela viveu um affair com Michel Turtchin, mas o romance não vingou. O campeão da edição foi Marcelo Dourado. Após sair do jogo, ela chegou a ser capa da revista Playboy, porém não continuou na mídia. A ex-BBB deixou o Brasil e atualmente mora em Londres.