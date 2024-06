Simony devolve carro de luxo de R$ 730 mil que ganhou de admirador secreto

‘Da forma que foi feita, eu não aceito mesmo’, disse a cantora; nas redes sociais, internautas estão especulando que atitude seja uma ação de marketing

A cantora Simony recebeu um presente um tanto quanto diferente: um carro de luxo no valor de R$ 730 mil. Em publicação nas redes sociais, ela falou que se o “admirador secreto”, ou seja, quem a presenteou não se manifestasse até hoje (24), ela iria devolver o presente. Durante participação no programa “A Hora da Venenosa”, da Record, a famosa assumiu que mandou devolver o presente, visto que não gostou da maneira como o presente foi entregue. “A portaria avisou que era um presente, eu achei que era uma sacola”, disse ela durante a conversa. “Não tem nome, não tem nada, entendeu?”, explicou a cantora. “Eu achei muito estranho, eu falei que se a pessoa não se manifestasse, eu ia mandar devolver. (…) Já que ninguém quer me falar quem é, então eles (a loja) que descubram quem é e mandem entregar para a pessoa que deu. Se a pessoa quiser se manifestar e trazer ok, mas dessa forma que foi feita, eu não aceito mesmo”, finalizou ela. Os seguidores da cantora, que estão curiosos para saber quem deu o presente misterioso, estão especulando que tal atitude talvez seja uma ação de marketing. “Eu queria ter admiradores desse nível”, brincou um perfil; “acho que deve ser marketing”, disse outro.

publicada por Tamyres Sbrile

