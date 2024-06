Bruno usa ‘Marrone de Papelão’ para substituir parceiro em show

Cantor que faz a segunda voz da dupla anunciou que se afastaria dos palcos para uma cirurgia devido a um glaucoma severo; enquanto isso, companheiro segue cumprindo a agenda de apresentações

Reprodução/Instagram Sem perder o humor, Bruno abraçou o totem e até fez um sinal de "chifre" com os dedos



O cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone, está se apresentando sozinho desde o anúncio de que Marrone se afastaria dos palcos para cuidar da saúde. Neste último sábado (22), durante show na Festa de São João de Serrinha, na Bahia, o sertanejo encontrou uma solução criativa para acompanhá-lo no palco: um totem de papelão que simula o companheiro de dupla. Enquanto cantava Vidro Fumê, um integrante da produção entrou no palco carregando o totem, que mostrava um Marrone devidamente sentado em seu banquinho. Sem perder o humor, Bruno abraçou o totem e até fez um sinal de “chifre” com os dedos. “Você não pôde estar presente, mas demos um jeito de você estar no show. Saudades de você, companheiro”, disse Bruno na legenda de um post no Instagram. Marrone anunciou, na semana passada, que se afastaria dos palcos para fazer uma cirurgia para tratar caso de glaucoma severo. Enquanto isso, Bruno segue cumprindo a agenda da dupla.

Veja as publicações:

Marrone afastado dos palcos, então o Bruno foi lá e meteu um Marrone de papelão pra fazer companhia pra ele no palco pic.twitter.com/petF8cFqnV — Versinho (@VSertanejo) June 23, 2024

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bruno & Marrone (@oficialbrunoemarrone)

