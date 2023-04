Simony revela que retomou tratamento contra câncer de intestino grosso

Cantora foi diagnosticada com o tumor em agosto do ano passado

A cantora Simony, de 46 anos, revelou nesta quarta-feira, 26, que retomou o tratamento contra um câncer de intestino grosso. No Instagram, a artista publicou um vídeo em que o seu médico, Fernando Maluf, fala sobre a necessidade de reiniciar a luta contra a doença. “A Simony teve uma grande resposta no tratamento com quimio e radioterapia, em uma lesão intestinal. Essa resposta foi muito importante, mas ainda tem pontos de atividades da doença e que vai requerer que a gente retorne o tratamento de quimio mais imunoterapia”, explicou. O oncologista reforçou que Simony “está animada, positiva”. “Ela é uma pessoa inspiradora. A gente está confiante de que esse tratamento irá gerar uma ótima resposta”, completou. A cantora foi diagnosticada com o tumor em agosto do ano passado após realizar um exame de rotina. Ela passou por sessões de quimioterapia em outubro. Inclusive, na época, ela comemorou o avanço do tratamento e afirmou que o câncer havia diminuído em mais de 50%. Depois disso, em novembro, a cantora iniciou o tratamento de radioterapia, que foi concluído em dezembro.