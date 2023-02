Solange Frazão diz que descobriu traição de Humberto Martins e fim do casamento em revista

Musa fitness que bombou nos anos 90 foi casada com o galã da Globo de 1999 a 2001: ‘Fomos precipitados’

Reprodução/RedeTV!/Globo Solange Frazão e Humberto Martins foram casados por dois anos



A modelo Solange Frazão deu detalhes de como foi o fim do seu casamento com o ator Humberto Martins. Eles se aproximaram quando o artista precisou de ajuda para entrar em forma, pois ia viver um galã de uma novela. De acordo com a musa fitness dos anos 90, no começo o relacionamento “foi lindo”, mas o conflito de agendas afastou o casal. “Ele já tinha dois filhos, eu tinha meus três. Em respeito aos filhos, a gente casou. Mas acho que nós fomos precipitados nesse casamento. O Humberto, a vida dele é no Rio de Janeiro, a minha vida era aqui [em São Paulo], nos programas [de TV]. Estava muito atrelada aqui com meus trabalhos e ele lá. A gente começou a ficar muito ausente um da vida do outro e começou a complicar muito. A gente acabou se conscientizando de que aquilo não tinha futuro, não ia dar certo, porque teve uma vez a gente ficou quatro meses sem nos encontrar”, contou Solange em entrevista ao “Sensacional”, da RedeTV!.

Os artistas se casaram em 1999 e a separação aconteceu de forma polêmica dois anos depois, em 2001. Solange disse que descobriu o fim do seu relacionamento por uma revista e, na ocasião, Humberto já estava com outra. “Eu estava em um evento e a pessoa que fica ali na frente [recepcionando] falou: ‘Eu vi a senhora na capa da revista, que pena que acabou o casamento’. Eu falei: ‘Casamento? Acabou?’. E ele: ‘É, casamento. Que pena, eu sinto muito’. Eu corri para a banca, aí [quando] eu cheguei tinha uma foto nossa e uma foto do Humberto de mãos dadas com uma outra [mulher], mas a gente já sabia que o casamento não andava bem”, relatou a modelo. Humberto está no ar atualmente em “Travessia”, novela que ocupa o horário nobre da Globo. Solange falou que seu sonho sempre foi encontrar um “príncipe encantado” e sua mãe a alertava para não sonhar muito com isso. A artista disse passou muito tempo à procura de um homem perfeito, mas depois concluiu que o “príncipe” que tanto queria não existe.