Fãs extravasam após dificuldades para comprar datas extras de show do RBD em SP: ‘Tortura’

Consumidores reltaram dificuldades para realizar compras online

Reprodução/ instagram @rbd_musica O RBD se apresenta em São Paulo nos dias 16, 17 e 18 de novembro deste ano



Os shows extras do grupo RBD em São Paulo geraram frustrações entre os fãs brasileiros. Nas redes sociais, muitos consumidores se queixaram da dificuldade para a compra online de ingressos pela plataforma da Eventim. Segundo eles, logo após as vendas abrirem, às 10h, a maioria dos setores do evento já constavam como esgotados. “Imagina você ser um adulto que, quando criança, não pôde ir em um show do RBD por questões financeiras. Agora que você tem condições e quer comprar o ingresso, não pode porque a Eventim te deixa na fila por 50 minutos e quando chega lá está tudo esgotado”, escreveu um perfil. Uma fã ainda reclamou das comandas confusas do site e desabafou sobre as tentativas falhas. “Eu desisto, sério! O que era para ser uma coisa legal para fãs, virou tortura.”A Eventim afirma que os problemas surgiram devido a uma demanda inédita por um show no país. Na tarde desta sexta-feira, a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) solicitou ao Ministério Público e ao Procon uma investigação para averiguar esquema ilegal de venda de ingressos para as apresentações do grupo mexicano. O RBD se apresenta em São Paulo nos dias 16, 17 e 18 de novembro deste ano. Todos os ingressos estão esgotados.

Quando eu era criança não consegui ir no show do RBD pq meus pais não me levaram. Agora, também não consigo ir porque a Eventim não me permite comprar o ingresso 🤡 — Sarah (@enruivecida_) February 3, 2023