Morre Gary Rossington, guitarrista da banda Lynyrd Skynyrd, aos 71 anos

SUZANNE CORDEIRO / AFP Gary Rossington era guitarrista e compositor da banda de rock Lynyrd Skynyrd



O guitarrista e compositor Gary Rossington, último membro fundador da lendária banda de rock Lynyrd Skynyrd que ainda estava vivo, morreu neste domingo, 5, aos 71 anos. A informação foi divulgada pelas redes sociais no perfil oficial do grupo. “É com nossa mais profunda solidariedade e tristeza que informamos que perdemos nosso irmão, amigo, membro da família, compositor e guitarrista, Gary Rossington. Gary está agora com seus irmãos Skynyrd e família no céu e tocando bem, como sempre fez. Por favor, mantenha Dale, Mary, Annie e toda a família Rossington em suas orações e respeite a privacidade da família neste momento difícil”, diz o post. A causa da morte não foi divulgada, mas, de acordo com a Variety, o guitarrista lidou com sérios problemas de saúde nos últimos anos, sendo que em 2021 passou por uma cirurgia cardíaca de emergência. Gary contribuiu com um dos solos de guitarra mais famosos de todos os tempos na música Free Bird e foi co-compositor de sucessos como Sweet Home Alabama. A Lynyrd Skynyrd anunciou em dezembro do ano passado uma turnê que está programada para começar em julho. A presença de Gary chegou a ser questionada por fãs, isso porque o músico não esteve presente nos recentes shows da banda.