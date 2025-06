Sophia Abrahão revela bronca de diretor por pegação com Sérgio Malheiros em set

Em uma cena de beijo na gravação de ‘Alto Astral’, a empolgação do casal foi tanta que eles se esqueceram de que estavam sendo filmados

Sophia Abrahão compartilhou uma lembrança embaraçosa do início de seu relacionamento com Sérgio Malheiros. A atriz recordou um episódio que ocorreu enquanto eles gravavam a novela “Alto Astral”. Em uma cena de beijo, a empolgação do casal foi tanta que eles se esqueceram de que estavam sendo filmados. O diretor da produção teve que intervir, utilizando o talkback para interromper a gravação. Ele exclamou: “Tá demais! Para, para, pelo amor de Deus, nós estamos gravando!” Essa intervenção inesperada deixou Sophia bastante envergonhada, e ela revelou que o incidente a marcou de forma negativa. Sérgio Malheiros também comentou sobre o ocorrido, reconhecendo que a situação foi inadequada. Ambos os atores refletiram sobre como a empolgação pode levar a momentos constrangedores, especialmente em um ambiente de trabalho. Essa experiência se tornou uma lembrança que eles guardam com um misto de risos e constrangimento.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA