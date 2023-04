Sósia de Kim Kardashian morre aos 34 anos após realizar cirurgia plástica

Família de Christina Ashten Gourkani disse que ela sofreu uma parada cardíaca e que o caso é investigado

Reprodução/Instagram/ashtens_empire Sósia de Kim Kardashian, Christina Ashten Gourkani tinha 34 anos



A modelo Christina Ashten Gourkani, que ficou conhecida como sósia da socialite Kim Kardashian e fazia sucesso no OnlyFans, morreu aos 34 anos ao sofrer uma parada cardíaca horas após se submeter a uma cirurgia plástica. A morte, segundo o Daily Mail, aconteceu na última quinta-feira, 20, e se tornou pública após a família de Christina criar uma vaquinha online para arcar com os custos do funeral. A meta é arrecadar US$ 40 mil, mas, até o momento da publicação deste texto, foram doados apenas US$ 3,8 mil. “É com profunda tristeza e um coração partido imensamente pesado que temos que compartilhar a morte mais devastadora, infeliz e inesperada de nossa linda e amada filha e irmã Christina Ashten Gourkani”, declarou a família, que não mencionou qual foi o procedimento estético realizado pela modelo. No relato, eles contaram que receberam uma ligação às 4h31 dizendo que a sósia de Kim estava morrendo. “Um telefonema que instantaneamente destruiu nosso mundo e assombrará para sempre nossa família.” Ainda de acordo com os familiares de Christina, “a morte repentina e trágica [da modelo] está sendo investigada como um homicídio relacionado a um procedimento médico que deu errado”. Os detalhes da investigação não serão divulgados.