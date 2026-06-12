Sósia de Neymar causa correira em shopping dos EUA

Eigon Oliver está no país para a Copa do Mundo e costuma gerar grande alvoroço em eventos públicos também no Brasil, sendo confundido com o jogador por fãs do mundo todo

O influenciador conhecido por ser sósia do Neymar, Eigon Oliver, gerou correria em um shopping center nos Estados Unidos, onde ele está para acompanhar a Copa do Mundo. Muito parecido com o camisa 10 da Seleção brasileira, Oliver publicou o momento em suas redes sociais.

Em um dos vídeos compartilhados pelo sósia nas redes, é possível vê-lo assinando o rosto de um menino, além de camisetas e outros autógrafos. A comoção aconteceu ainda na terça-feira (9).

Oliver também aparece correndo de dezenas de pessoas que o seguem com celulares. Em meio a tumulto o vídeo publicado pelo influenciador mostra uma moça sendo apreendida por um homem que com um unifome policial norte-americano.

A movimentação chamou a atenção de quem estava em outros locais do shopping e a multidão chegou a se aglomerar nas sacadas do estabelecimento para ver o que estava acontecendo. Eigon Oliver se indentifica como “sósia do Ney” nas redes.

Além de sósia do Neymar, ele cria conteúdos nas redes e ganhou grande notoriedade por sua semelhança física, trejeitos e tatuagens idênticas aos do jogador. Apesar da comoção nos EUA, Oliver costuma gerar grande alvoroço em eventos públicos também no Brasil, sendo constantemente confundido com o jogador por fãs do mundo todo.