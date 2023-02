‘Sou submissa ao meu marido’, diz mulher do sertanejo Sorocaba ao criticar foto de Rihanna

Biah Rodrigues comentou sobre capa da ‘Vogue’ em que a cantora aparece conduzindo A$AP Rocky enquanto ele segura o filho do casal no colo

Biah Rodrigues, que é casada com o cantor Sorocaba, criticou a capa da revista Vogue que traz uma imagem da cantora Rihanna com o rapper A$AP Rocky e o primeiro filho do casal. Na foto, a dona do hit Umbrella aparece em primeiro plano segurando a mão do parceiro, que está com a criança no colo. “Conseguem perceber algo diferente nessa imagem?”, escreveu Biah ao compartilhar uma imagem da capa da revista nos stories do Instagram. Algumas seguidoras responderam que a imagem retrata uma “inversão de papéis” pelo fato de Rihanna ser o destaque e não estar com o filho no colo. Biah compartilhou as mensagens dessas seguidoras e demonstrou apoio: “As imagens falam”. Fernanda, uma seguidora de Biah, perguntou se ela é submissa ao cantor sertanejo, que faz dupla com Fernando, e ela respondeu que sim. “Submissão significa respeitar a autoridade e os desejos dos outros. Mas submissão nem sempre significa obediência… meu marido é autoridade no meu lar, ele é o sacerdote, ele cuida e protege a nossa família. Sim, sou submissa ao meu marido, pois o respeito e honro”, afirmou.

Cristã, Biah também citou passagens bíblicas ao dar sua opinião sobre o casamento. “Submissão significa respeitar e honrar os líderes (1 Pedro 2:13-14). As autoridades devem ser obedecidas e tratadas de maneira digna. No entanto, quando as ordens são erradas, a submissão se mostra em recusar respeitosamente. É triste que hoje a sociedade tenha um papel distorcido do que é submissão”, declarou. “A bíblia ordena que a mulher seja submissa ao marido. Essa regra somente se aplica dentro do casamento. As mulheres não precisam se submeter a todos os homens nem estão barradas de serem autoridades. Mas, no casamento, o marido tem uma posição de liderança.” Imaginando que sua visão sobre o matrimônio dividiria opiniões, a mulher do sertanejo acrescentou: “Se você não concorda, está tudo bem! Não estou aqui para bater boca com ninguém, tá? Só estou repassando o que eu aprendi, e funcionou 100% depois que eu entendi o meu papel de mulher no casamento”.