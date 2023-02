Remix usado por Rihanna no Super Bowl é fruto de uma ‘brincadeira’ de DJ brasileiro

Klean decidiu dar uma ‘abrasileirada’ em ‘Rude Boy’, sua música favorita da cantora, em 2020 e resultado viralizou

FE/EPA/CAROLINE BREHMAN/Reprodução/Instagram/kleanmusic Rihanna usou remix do DJ Klean na sua apresentação no Super Bowl



Assim que Rihanna começou a cantar a música Rude Boy em sua apresentação no intervalo do Super Bowl deste domingo, 12, os brasileiros acharam a batida familiar e começaram a comentar sobre isso nas redes sociais. O remix usado pela artista é de fato conhecido, pois foi produzido por um brasileiro: Ewerthon Carvalho Santos, mais conhecido como DJ Klean. O jovem de 20 anos é baiano e toca desde os 15. Em 2020, ele resolveu colocar batidas de funk na música de Rihanna e postou o resultado nas redes sociais. “Estava eu ouvindo minha música favorita da Rihanna, Rude Boy, quando de repente resolvi fazer uma brincadeirinha com o vocal e deixar a música bem ‘abrasileirada’, espero que gostem do resultado”, publicou Klean na ocasião. O remix foi lançado de forma independente e um ano depois viralizou no TikTok. O trabalho do brasileiro chamou a atenção da equipe de Rihanna, que o procurou. As negociações parecem ter sido efetivas, pois o remix do DJ foi parar na apresentação que ganhou repercussão mundial. O show da dona dos hits Diamonds e Umbrella era extremamente aguardado, pois a artista fez um grande hiato na carreira – ela estava longe dos palcos desde 2016. O grande retorno de Rihanna ainda contou com um anúncio surpresa de gravidez. A artista espera seu segundo filho.